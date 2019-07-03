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В Свердловской области пассажира поезда «Москва – Новый Уренгой» приговорили к 300 часам обязательных работ за хулиганство

3 июль 2019 (12:53)

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2019. Кушвинский городской суд вынес приговор уроженцу города Иваново, который устроил дебош в вагоне поезда, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В суде установлено, что обвиняемый в феврале 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне пассажирского поезда сообщением «Москва – Новый Уренгой», демонстративно распивал спиртные напитки, грубо выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров, поездной бригады, провоцировал их на конфликты, угрожал физической расправой», — говорится в сообщении.

В отношении пассажира было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство на железнодорожном транспорте» и по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы».

По решению суда мужчине было назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

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