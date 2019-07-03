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Индекс PMI в сфере услуг России снизился впервые с января 2016 года

УрБК, Москва, 03.07.2019. В июне индекс PMI в сфере услуг России снизился до отметки в 49,7 пункта против 52 пунктов месяцем ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитического агентства IHS Markit.



«Данные июньского PMI свидетельствуют о частичном сокращении деловой активности в российской сфере услуг. Несмотря на незначительное падение, оно было первым с начала 2016 года», — говорится в сообщении.



Индекс PMI является одним из важнейших опережающих экономических индикаторов. Значение показателя PMI ниже 50 пунктов указывает на замедление деловой активности, а выше этого уровня — на ее рост.

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