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На проектирование второй линии метро из бюджета Екатеринбурга выделено 250 млн рублей
3 июль 2019 (12:12)
На проектирование второй линии метро в Екатеринбурге из городского бюджета выделено 250 млн 450 тыс. руб.
Об этом следует из постановления о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие Екатеринбургского метрополитена» на 2014 – 2020 годы». Документ подписан главой города Александром Высокинским.
Согласно постановлению, совокупная сумма расходов на развитие подземки составит 351 млн 410 тыс. руб. Средства также привлечены из бюджета Свердловской области, 89,4 млн руб., внебюджетные средства составят 100 млн руб.
Предполагается, что вторая линия метро должна соединить микрорайоны ЖБИ и ВИЗ.
Об этом следует из постановления о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие Екатеринбургского метрополитена» на 2014 – 2020 годы». Документ подписан главой города Александром Высокинским.
Согласно постановлению, совокупная сумма расходов на развитие подземки составит 351 млн 410 тыс. руб. Средства также привлечены из бюджета Свердловской области, 89,4 млн руб., внебюджетные средства составят 100 млн руб.
Предполагается, что вторая линия метро должна соединить микрорайоны ЖБИ и ВИЗ.
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