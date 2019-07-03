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Сотрудники таможни изъяли более 700 товаров в ТЦ «Покровский пассаж» в Екатеринбурге
3 июль 2019 (11:57)
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2019. Сотрудники Екатеринбургской таможни изъяли 709 товаров в ТЦ «Покровский пассаж» на улице Розы Люксембург. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
В ходе осмотра торгового центра сотрудники таможни попросили собственника предоставить декларации о законности ввоза товаров.
«На часть товаров нам документы предоставили. На 709 товаров таможенные декларации предоставлены не были, вследствие чего появился вопрос: законно ли были ввезены эти товары на территорию Евразийского союза», — пояснили в пресс-службе.
Товары без сопроводительных документов были изъяты таможенниками и переданы на ответственное хранение. В настоящее время сотрудники ведомства изучают законность ввоза.
Проверка в ТЦ «Покровский пассаж» была проведена 10 июня 2019 года. В мероприятии также участвовали представители УФНС России по Свердловской области.
В ходе осмотра торгового центра сотрудники таможни попросили собственника предоставить декларации о законности ввоза товаров.
«На часть товаров нам документы предоставили. На 709 товаров таможенные декларации предоставлены не были, вследствие чего появился вопрос: законно ли были ввезены эти товары на территорию Евразийского союза», — пояснили в пресс-службе.
Товары без сопроводительных документов были изъяты таможенниками и переданы на ответственное хранение. В настоящее время сотрудники ведомства изучают законность ввоза.
Проверка в ТЦ «Покровский пассаж» была проведена 10 июня 2019 года. В мероприятии также участвовали представители УФНС России по Свердловской области.
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