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Сотрудники таможни изъяли более 700 товаров в ТЦ «Покровский пассаж» в Екатеринбурге

3 июль 2019 (11:57)

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2019. Сотрудники Екатеринбургской таможни изъяли 709 товаров в ТЦ «Покровский пассаж» на улице Розы Люксембург. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В ходе осмотра торгового центра сотрудники таможни попросили собственника предоставить декларации о законности ввоза товаров.

«На часть товаров нам документы предоставили. На 709 товаров таможенные декларации предоставлены не были, вследствие чего появился вопрос: законно ли были ввезены эти товары на территорию Евразийского союза», — пояснили в пресс-службе.

Товары без сопроводительных документов были изъяты таможенниками и переданы на ответственное хранение. В настоящее время сотрудники ведомства изучают законность ввоза.

Проверка в ТЦ «Покровский пассаж» была проведена 10 июня 2019 года. В мероприятии также участвовали представители УФНС России по Свердловской области.

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