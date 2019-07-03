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Госавтоинспекция создаст рабочую группу для улучшения ПДД

УрБК, Москва, 03.07.2019. ГИБДД создаст рабочую группу для анализа правил дорожного движения (ПДД), а также для их улучшения. Об этом говорится в официальном аккаунте Госавтоинспекции МВД России в Instagram.



«Руководитель Госавтоинспекции сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности, проведет детальный анализ ПДД, а при необходимости — подготовит рекомендации по их улучшению», — говорится в сообщении.



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