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Госавтоинспекция создаст рабочую группу для улучшения ПДД

3 июль 2019 (11:38)

УрБК, Москва, 03.07.2019. ГИБДД создаст рабочую группу для анализа правил дорожного движения (ПДД), а также для их улучшения. Об этом говорится в официальном аккаунте Госавтоинспекции МВД России в Instagram.

«Руководитель Госавтоинспекции сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности, проведет детальный анализ ПДД, а при необходимости — подготовит рекомендации по их улучшению», — говорится в сообщении.

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