Новости дня
Госавтоинспекция создаст рабочую группу для улучшения ПДД
3 июль 2019 (11:38)
УрБК, Москва, 03.07.2019. ГИБДД создаст рабочую группу для анализа правил дорожного движения (ПДД), а также для их улучшения. Об этом говорится в официальном аккаунте Госавтоинспекции МВД России в Instagram.
«Руководитель Госавтоинспекции сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности, проведет детальный анализ ПДД, а при необходимости — подготовит рекомендации по их улучшению», — говорится в сообщении.
.
«Руководитель Госавтоинспекции сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности, проведет детальный анализ ПДД, а при необходимости — подготовит рекомендации по их улучшению», — говорится в сообщении.
.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области сотрудники ГИБДД проверят соблюдение ПДД на пешеходных переходах
- Российские автомобили оснастят «черными ящиками»
- Рабочую группу по реализации бюджетного послания губернатора Свердловской области возглавил Анатолий Гредин
- В свердловской Областной Думе создана межфракционная рабочая группа по контролю над управлением государственной собственностью
- Ростехнадзор проверит строительство новых объектов ФГУП « Производственное объединение «Маяк»