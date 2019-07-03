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В Екатеринбурге назвали отрасли бизнеса с самыми низкими зарплатами

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2019. Аналитики портала HeadHunter выяснили, компании каких отраслей предлагали соискателям самые высокие и наиболее низкие зарплаты в Екатеринбурге.



«Самые низкие зарплаты в первом полугодии предлагали компании, представленные в отраслях «Искусство, культура» и «Гостиницы, рестораны» — большинстве случаев сумма не превышала 30 тыс. руб.», — говорится в исследовании.



Наиболее высокие зарплаты работодатели предлагают в сфере «Управление многопрофильными активами» (62,5 тыс. руб.), «Тяжелое машиностроение» (50 тыс. руб.), а также «Строительство и недвижимость» (45 тыс. руб.).

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