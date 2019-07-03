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ЦБ РФ принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие»

УрБК, Москва, 03.07.2019. Совет директоров Банка России принял решение завершить санацию ПАО Банк «ФК Открытие». Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.



«В настоящее время банк соблюдает все установленные Банком России обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора со стороны Банка России», — говорится в сообщении.



В 2021 году ЦБ РФ планирует осуществить частичную продажу акций ПАО Банк «ФК Открытие» в 2021 году.



Напомним, о санации банка было объявлено в августе 2017 года. В начале февраля 2019 года бывшего руководителя банка «Открытие» Евгения Данкевича объявили в розыск по подозрению в растрате 34 млрд руб.

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