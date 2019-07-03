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В Екатеринбурге женщина погасила долг в 400 тыс. рублей за услуги ЖКХ, чтобы продать квартиру

3 июль 2019 (10:02)

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2019. Жительница Железнодорожного района Екатеринбурга погасила 427 тыс. руб. задолженности за услуги ЖКХ, чтобы продать трехкомнатную квартиру и купить новую меньшей площадью. Женщина не платила по счетам более 5 лет, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

«Действенная мера по взысканию долга за коммунальные услуги в таких ситуациях является вынесение судебным приставом-исполнителем постановлений о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества. Многолетние долги за жилую площадь, коммунальные платежи оплачиваются должниками при наличии такого обременения, особенно если квартиру или другую недвижимость решают продать», — говорится в сообщении.

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