Новости дня
В Екатеринбурге женщина погасила долг в 400 тыс. рублей за услуги ЖКХ, чтобы продать квартиру
3 июль 2019 (10:02)
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2019. Жительница Железнодорожного района Екатеринбурга погасила 427 тыс. руб. задолженности за услуги ЖКХ, чтобы продать трехкомнатную квартиру и купить новую меньшей площадью. Женщина не платила по счетам более 5 лет, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
«Действенная мера по взысканию долга за коммунальные услуги в таких ситуациях является вынесение судебным приставом-исполнителем постановлений о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества. Многолетние долги за жилую площадь, коммунальные платежи оплачиваются должниками при наличии такого обременения, особенно если квартиру или другую недвижимость решают продать», — говорится в сообщении.
«Действенная мера по взысканию долга за коммунальные услуги в таких ситуациях является вынесение судебным приставом-исполнителем постановлений о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества. Многолетние долги за жилую площадь, коммунальные платежи оплачиваются должниками при наличии такого обременения, особенно если квартиру или другую недвижимость решают продать», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Судебные приставы арестовали квартиру жителя Ивделя за долг по налогам на сумму 60 тыс. рублей
- Судебные приставы арестовали у жительницы Нижнего Тагила квартиру и Lexus за долг в 12 млн рублей
- Жителя Екатеринбурга выселили из квартиры из-за долгов за коммунальные услуги
- Судебные приставы арестовали квартиру жительницы Ревды за долги перед банком
- Судебные приставы взыскали с жительницы Новоуральска 100 тыс. руб. долга за коммунальные услуги