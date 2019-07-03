Новости дня

Андрей Комаров переизбран председателем совета директоров ПАО «ЧТПЗ»

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2019. Андрей Комаров переизбран на пост председателя совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод». Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Соответствующее решение принято 1 июля 2019 года на первом заседании вновь избранного на годовом общем собрании акционеров совета директоров. В состав совета директоров входят Борис Коваленков, Андрей Комаров, Дина Микрюкова, Александр Федоров, Сергей Янковский, а также независимые директора Вадим Махов и Олег Селезнев (признан независимым директором отдельным решением Совета директоров в соответствии с рекомендациями Комитета по номинациям и вознаграждениям)», — говорится в сообщении.



Кроме того, сформированы комитеты совета директоров по аудиту, по корпоративному управлению, по номинациям и вознаграждениям, по стратегическому планированию.



Андрей Комаров – акционер Группы ЧТПЗ (совместно с Александром Федоровым контролирует более 80% Группы), сопредседатель Фонда развития трубной промышленности, Почетный металлург Российской Федерации. Является главным идеологом корпоративной философии Группы ЧТПЗ «Белая металлургия», инициатором создания образовательной программы «Будущее Белой металлургии», признанной лучшей практикой по подготовке кадров Минобрнауки РФ, Агентством стратегических инициатив и Национальным агентством развития квалификаций. Ведет масштабную социальную и благотворительную деятельность на территориях присутствия компании.





HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:24</span><br /><strong>Андрей Комаров переизбран председателем совета директоров ПАО «ЧТПЗ»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 03.07.2019. Андрей Комаров переизбран на пост председателя совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод». Об этом сообщает пресс-служба компании. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088092-andrey-komarov-pereizbran-predsedatelem-soveta-direktorov-pao-chtpz.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: