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В Магнитогорске предпринимателя осудили за подделку документов на разрешение выбросов в атмосферный воздух
3 июль 2019 (09:03)
УрБК, Челябинск, 03.07.2019. Предпринимателя из Магнитогорска признали виновной в 14 фактах мошенничества с хищением денежных средств на общую сумму около 660 тыс. руб. при выдаче предприятиям разрешений на осуществление выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
«Приговором Ленинского районного суда Магнитогорска 38-летняя местная жительница, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, признана виновной в совершении 14 преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это повлекло причинение значительного ущерба», — говорится в сообщении.
Суд установил, что в 2016-2017 годах обвиняемая заключила с организациями и предприятиями, эксплуатирующими объекты, осуществляющие выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, договоры субподряда на выполнение проектных и расчетных работ. Им необходимо было получение разрешения на данную деятельность. Однако предприниматель преднамеренно не исполнила обязательства по договорам и представила подложные разрешительные документы, похитив почти 660 тыс. руб., переведенные ей в счет оплаты по договорам.
«Суд учел признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двух малолетних детей, состояние ее здоровья, отсутствие судимости, положительные характеристики. Виновной назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Исковые требования потерпевших удовлетворены», — поясняет пресс-служба.
«Приговором Ленинского районного суда Магнитогорска 38-летняя местная жительница, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, признана виновной в совершении 14 преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это повлекло причинение значительного ущерба», — говорится в сообщении.
Суд установил, что в 2016-2017 годах обвиняемая заключила с организациями и предприятиями, эксплуатирующими объекты, осуществляющие выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, договоры субподряда на выполнение проектных и расчетных работ. Им необходимо было получение разрешения на данную деятельность. Однако предприниматель преднамеренно не исполнила обязательства по договорам и представила подложные разрешительные документы, похитив почти 660 тыс. руб., переведенные ей в счет оплаты по договорам.
«Суд учел признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двух малолетних детей, состояние ее здоровья, отсутствие судимости, положительные характеристики. Виновной назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Исковые требования потерпевших удовлетворены», — поясняет пресс-служба.
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