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В Магнитогорске предпринимателя осудили за подделку документов на разрешение выбросов в атмосферный воздух

УрБК, Челябинск, 03.07.2019. Предпринимателя из Магнитогорска признали виновной в 14 фактах мошенничества с хищением денежных средств на общую сумму около 660 тыс. руб. при выдаче предприятиям разрешений на осуществление выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



«Приговором Ленинского районного суда Магнитогорска 38-летняя местная жительница, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, признана виновной в совершении 14 преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это повлекло причинение значительного ущерба», — говорится в сообщении.



Суд установил, что в 2016-2017 годах обвиняемая заключила с организациями и предприятиями, эксплуатирующими объекты, осуществляющие выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, договоры субподряда на выполнение проектных и расчетных работ. Им необходимо было получение разрешения на данную деятельность. Однако предприниматель преднамеренно не исполнила обязательства по договорам и представила подложные разрешительные документы, похитив почти 660 тыс. руб., переведенные ей в счет оплаты по договорам.



«Суд учел признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двух малолетних детей, состояние ее здоровья, отсутствие судимости, положительные характеристики. Виновной назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Исковые требования потерпевших удовлетворены», — поясняет пресс-служба.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:03</span><br /><strong>В Магнитогорске предпринимателя осудили за подделку документов на разрешение выбросов в атмосферный воздух</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 03.07.2019. Предпринимателя из Магнитогорска признали виновной в 14 фактах мошенничества с хищением денежных средств на общую сумму около 660 тыс. руб. при выдаче предприятиям разрешений на осуществление выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088091-v-magnitogorske-predprinimatelya-osudili-za-poddelku-dokumentov-na-razreshenie-vybrosov-v-atmosfernyy-vozduh.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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