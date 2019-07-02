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ФАС изучит ценообразование на рынке мяса в России

УрБК, Москва, 02.07.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует изучение рынка мяса в России после сообщений о возможном росте цен на продукцию, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Андрея Цыганова.



«У ФАС есть причина для того, чтобы исследовать эту тему, потому что так сразу сказать, есть у нас волнения или нет на эту тему, я не могу. Если рост цен на корма обусловлен объективными обстоятельствами, то это одна история, и если он правильно отражается в цене на мясо. Если это не так, значит будем внимательно смотреть», — заявил он.



Ранее «Известия» сообщили о критике Минсельхоза намерений Минфина доначислить импортерам кормовых добавок налог на добавленную стоимость в размере 4-7 млрд руб. Мясная продукция в этом случае может подорожать как минимум на 10%, прогнозирует Национальный кормовой союз.

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