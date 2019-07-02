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Суд приговорил жителя Екатеринбурга к двум годам лишения свободы за вырубку леса на 4 млн рублей
2 июль 2019 (17:46)
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Сергею Маринину, признанному виновным в незаконной вырубке леса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как установлено в суде, с мая по июнь 2018 года подсудимый незаконно срубил 111 деревьев на территории города.
«В дальнейшем незаконно срубленную древесину подсудимый вывез из лесного массива на лесовозах, после чего распорядился ею по своему усмотрению. В результате преступных действий государственному лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 4 млн рублей», — говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении С. Маринина было возбуждено по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». По решению суда екатеринбуржцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд взыскал с подсудимого всю сумму ущерба.
Как установлено в суде, с мая по июнь 2018 года подсудимый незаконно срубил 111 деревьев на территории города.
«В дальнейшем незаконно срубленную древесину подсудимый вывез из лесного массива на лесовозах, после чего распорядился ею по своему усмотрению. В результате преступных действий государственному лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 4 млн рублей», — говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении С. Маринина было возбуждено по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». По решению суда екатеринбуржцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд взыскал с подсудимого всю сумму ущерба.
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