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Больше половины россиян намерены работать после выхода на пенсию

УрБК, Москва, 02.07.2019. Более половины россиян рассчитывают продолжить трудовую деятельность после выхода на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба Роструда со ссылкой на соцопрос, проведенный ведомством.



Согласно результатам исследования, работать после выхода на пенсию планируют 56,3% из числа опрошенных. Еще 16,6% респондентов не определились со своим будущим. Закончить трудовую деятельность по достижении пенсионного возраста планируют 27,1% россиян.



«При этом примерно каждый третий опрошенный хотел бы продолжить работать по той же специальности, что и до пенсии, а четверть опрошенных предпочли бы перейти на менее сложную работу и неполный рабочий день», — говорится в сообщении.



Более трети опрошенных (34,5%) сообщили, что хотели бы после выхода на пенсию работать на государственном предприятии, 23% работали бы из дома, 15,8% — открыли бы собственное дело, 7% респондентов предпочли бы работать в частной компании.

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