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Свердловское минприроды выявило загрязнение рек вблизи заповедника «Денежкин камень»
2 июль 2019 (16:50)
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области выявило загрязнение рек вблизи государственного заповедника «Денежкин камень». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава ведомства Алексей Кузнецов.
По его словам, полученные данные не сильно отличаются от результатов, которые предъявили специалисты Росприроднадзора. Также министр указал на то, что основным источником загрязнения рек в Свердловской области являются промышленные предприятия.
«У нас многие водные объекты подвержены загрязнениям. Исеть, Пышма, потому, что у нас промышленные предприятия осуществляют выбросы в водные объекты. У нас недостаточно очистных сооружений и так далее. Проблема да, понятна, но на сегодняшний день реконструкция очистных сооружений на данном конкретном предприятии проведена корпорацией, и мы ожидаем, что экологический эффект от этого будет только положительный», — сказал А. Кузнецов.
Как ранее писал УрБК, о проблеме загрязнения водных объектов структурой УГМК (ОАО «Святогор») руководство заповедника «Денежкин камень» сообщало еще в 2017 году. Результаты анализов независимой аттестованной лаборатории показали значительное содержание загрязняющих веществ в указанных реках. Так, в реке Шегультан концентрация меди превышает уровень ПДК в 780-1 800 раз, алюминия — в 16 раз, кадмия — в 3,4 раза, марганца — в 91-97 раз, цинка — в 360 раз. В реке Тальтия концентрация меди превышает уровень ПДК в 3 500 раз, алюминия — в 2 385 раз, кадмия — в 1,5 раза, марганца — в 174 раза, цинка — в 300 раз.
По его словам, полученные данные не сильно отличаются от результатов, которые предъявили специалисты Росприроднадзора. Также министр указал на то, что основным источником загрязнения рек в Свердловской области являются промышленные предприятия.
«У нас многие водные объекты подвержены загрязнениям. Исеть, Пышма, потому, что у нас промышленные предприятия осуществляют выбросы в водные объекты. У нас недостаточно очистных сооружений и так далее. Проблема да, понятна, но на сегодняшний день реконструкция очистных сооружений на данном конкретном предприятии проведена корпорацией, и мы ожидаем, что экологический эффект от этого будет только положительный», — сказал А. Кузнецов.
Как ранее писал УрБК, о проблеме загрязнения водных объектов структурой УГМК (ОАО «Святогор») руководство заповедника «Денежкин камень» сообщало еще в 2017 году. Результаты анализов независимой аттестованной лаборатории показали значительное содержание загрязняющих веществ в указанных реках. Так, в реке Шегультан концентрация меди превышает уровень ПДК в 780-1 800 раз, алюминия — в 16 раз, кадмия — в 3,4 раза, марганца — в 91-97 раз, цинка — в 360 раз. В реке Тальтия концентрация меди превышает уровень ПДК в 3 500 раз, алюминия — в 2 385 раз, кадмия — в 1,5 раза, марганца — в 174 раза, цинка — в 300 раз.
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