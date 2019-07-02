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ЕВРАЗ готовит команду для WorldSkills Hi-Tech
2 июль 2019 (16:02)
В Новокузнецке завершился четвертый корпоративный чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа по методике WorldSkills. По его итогам компания сформирует команду специалистов для соревнований в Екатеринбурге.
Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Корпоративный чемпионат проходил на базе ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке с 24 по 27 июня. В соревнованиях приняли участие более 300 специалистов и экспертов с шести крупных промышленных предприятий: ЗСМК, Нижнетагильского металлургического комбината, Качканарского горно-обогатительного комбината, Распадской угольной компании, ЕВРАЗа Ванадий Тула, ЕвразТехники.
Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Как сообщает управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Сибирь», соревнования проходили по двенадцати компетенциям: мехатроника, сварочные технологии, электромонтаж, лабораторный химический анализ, обработка листового металла, неразрушающий контроль, мобильная робототехника, инженерный дизайн CAD, мобильная робототехника, инженерное проектирование, реверсивный инжиниринг, охрана труда. Последние три компетенции на чемпионате были продемонстрированы впервые за его историю.
Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
По итогам соревнований 11 золотых медалей получила команда ЗСМК. Победу в направлениях «Инженерное проектирование» и «Электромонтаж» одержала команда ЕВРАЗ НТМК, специалисты ЕвразТехники выиграли в компетенции «Мехатроника».
«ЕВРАЗ воспитывает новое поколение рабочих, которые являются не просто профессионалами своего дела. Они работают с современным оборудованием и новейшими технологиями, умеют генерировать идеи и воплощать их в жизнь, стремятся постоянно развивать свои знания. Чемпионаты профессионального мастерства — трамплин их карьерного роста», — сказал управляющий директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Юрьев.
Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
«Корпоративные чемпионаты профессионального мастерства ЕВРАЗа по стандартам WorldSkills позволяют не только совершенствовать систему подготовки молодых сотрудников, но и повышают имидж и конкурентоспособность компании на внешнем и внутреннем рынках, способствуют внедрению нового оборудования и технологических процессов в производство. Участники прошедшего в Новокузнецке корпоративного чемпионата показали отличные результаты. Это говорит о том, что команда ЕВРАЗа имеет высокие шансы побороться за призовые места на Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий технологических отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech», — отметила директор департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Екатерина Никул.
По итогам корпоративных соревнований будет сформирована команда ЕВРАЗа для участия в ежегодном Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который пройдет с 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге.
Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Напомним, что в 2018 году ЕВРАЗ вошел в тройку лидеров Чемпионата рабочих специальностей WorldSkills Hi-Tech в уральской столице и приобщил к своей коллекции десять медалей: две золотые, пять серебряных и три бронзовые.
Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Корпоративный чемпионат проходил на базе ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке с 24 по 27 июня. В соревнованиях приняли участие более 300 специалистов и экспертов с шести крупных промышленных предприятий: ЗСМК, Нижнетагильского металлургического комбината, Качканарского горно-обогатительного комбината, Распадской угольной компании, ЕВРАЗа Ванадий Тула, ЕвразТехники.
Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Как сообщает управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Сибирь», соревнования проходили по двенадцати компетенциям: мехатроника, сварочные технологии, электромонтаж, лабораторный химический анализ, обработка листового металла, неразрушающий контроль, мобильная робототехника, инженерный дизайн CAD, мобильная робототехника, инженерное проектирование, реверсивный инжиниринг, охрана труда. Последние три компетенции на чемпионате были продемонстрированы впервые за его историю.
Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
По итогам соревнований 11 золотых медалей получила команда ЗСМК. Победу в направлениях «Инженерное проектирование» и «Электромонтаж» одержала команда ЕВРАЗ НТМК, специалисты ЕвразТехники выиграли в компетенции «Мехатроника».
«ЕВРАЗ воспитывает новое поколение рабочих, которые являются не просто профессионалами своего дела. Они работают с современным оборудованием и новейшими технологиями, умеют генерировать идеи и воплощать их в жизнь, стремятся постоянно развивать свои знания. Чемпионаты профессионального мастерства — трамплин их карьерного роста», — сказал управляющий директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Юрьев.
Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
«Корпоративные чемпионаты профессионального мастерства ЕВРАЗа по стандартам WorldSkills позволяют не только совершенствовать систему подготовки молодых сотрудников, но и повышают имидж и конкурентоспособность компании на внешнем и внутреннем рынках, способствуют внедрению нового оборудования и технологических процессов в производство. Участники прошедшего в Новокузнецке корпоративного чемпионата показали отличные результаты. Это говорит о том, что команда ЕВРАЗа имеет высокие шансы побороться за призовые места на Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий технологических отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech», — отметила директор департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Екатерина Никул.
По итогам корпоративных соревнований будет сформирована команда ЕВРАЗа для участия в ежегодном Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который пройдет с 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге.
Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Напомним, что в 2018 году ЕВРАЗ вошел в тройку лидеров Чемпионата рабочих специальностей WorldSkills Hi-Tech в уральской столице и приобщил к своей коллекции десять медалей: две золотые, пять серебряных и три бронзовые.
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