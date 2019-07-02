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Число организаций, использующих нанотехнологиии, в Свердловской области сократилось до уровня 2014 года

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. На Среднем Урале к концу 2018 года число организаций, использовавших нанотехнологий, составило 67 единиц. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.



Аналогичный показатель был зафиксирован в 2014 году. В 2015 году число компаний, которые использовали нанотехнологии, составляло 76, в 2016 году — 63, в 2017 году — 75.



В целом число организаций, разрабатывавших и использовавших передовые производственные технологии, с 2014 по 2018 годы выросло с 301 до 441.



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