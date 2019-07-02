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В Екатеринбурге в выходные по улице Победы не будут ходить трамваи

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. В Екатеринбурге с 23.00 5 июля до 06.00 8 июля на перекрёстке улиц Победы и Ильича закрывается движение трамваев по улице Победы на участке от остановки «улица Кузнецова» до остановки «улица Лукиных». Движение будет закрыто в обоих направлениях, говорится в сообщении на официальном портале города.



Администрация Екатеринбурга предупреждает жителей Орджоникидзевского района, что на период ремонтных работ изменятся и маршруты трамваев. Временные направления следования выглядят так:



Маршрут №7 проследует от станции «Эльмаш» по улицам Старых Большевиков, Фронтовых бригад, проспекту Космонавтов, улице Машиностроителей до станции «Площадь Первой пятилетки»;



Маршрут №8 от станции «40 лет ВЛКСМ» будет следовать по улицам Гагарина, Ленина, Луначарского, Космонавтов, Машиностроителей до станции «Площадь Первой пятилетки»;



Маршрут №24 проследует от станции «7 Ключей» по улицам Техническая, Бебеля, Машиностроителей до одноименной конечной станции «Машиностроителей»;



Маршрут №22 в обозначенные дни будет закрыт.

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