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В Екатеринбурге на территории «Уралмашзавода» произошел пожар
2 июль 2019 (14:35)
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. На территории «Уралмашзавода» в Екатеринбурге произошло возгорание. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области
«На территории ПАО «Уралмашзавод» пожарные ликвидируют возгорание в одном из цехов, не принадлежащем заводу. По предварительной информации возгорание произошло в кабельном канале. Предварительная площадь составляет 20 кв. м. Из цеха эвакуированы 20 человек, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В тушении пожара задействованы 27 человек и 8 единиц пожарной техники.
«На территории ПАО «Уралмашзавод» пожарные ликвидируют возгорание в одном из цехов, не принадлежащем заводу. По предварительной информации возгорание произошло в кабельном канале. Предварительная площадь составляет 20 кв. м. Из цеха эвакуированы 20 человек, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В тушении пожара задействованы 27 человек и 8 единиц пожарной техники.
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