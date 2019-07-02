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В Екатеринбурге на территории «Уралмашзавода» произошел пожар

2 июль 2019 (14:35)

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. На территории «Уралмашзавода» в Екатеринбурге произошло возгорание. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области

«На территории ПАО «Уралмашзавод» пожарные ликвидируют возгорание в одном из цехов, не принадлежащем заводу. По предварительной информации возгорание произошло в кабельном канале. Предварительная площадь составляет 20 кв. м. Из цеха эвакуированы 20 человек, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы 27 человек и 8 единиц пожарной техники.

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