Новости дня

Уральский финансово-юридический институт не смог оспорить решение о своем банкротстве

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Уральского финансово-юридический института (УрФЮИ) на решение Свердловского арбитража о введении процедуры наблюдения в вузе. Об этом говорится в материалах суда.



«Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении.



Напомним, что Свердловский арбитражный суд признал банкротом УрФЮИ 10 апреля 2019 года.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:35</span><br /><strong>Уральский финансово-юридический институт не смог оспорить решение о своем банкротстве</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Уральского финансово-юридический института (УрФЮИ) на решение Свердловского арбитража о введении процедуры наблюдения в вузе. Об этом говорится в материалах суда.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088072-uralskiy-finansovo-yuridicheskiy-institut-ne-smog-osporit-reshenie-o-svoem-bankrotstve.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: