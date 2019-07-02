Новости дня

Уральский финансово-юридический институт не смог оспорить решение о своем банкротстве

2 июль 2019 (13:35)

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Уральского финансово-юридический института (УрФЮИ) на решение Свердловского арбитража о введении процедуры наблюдения в вузе. Об этом говорится в материалах суда.

«Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении.

Напомним, что Свердловский арбитражный суд признал банкротом УрФЮИ 10 апреля 2019 года.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: