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Уральский финансово-юридический институт не смог оспорить решение о своем банкротстве
2 июль 2019 (13:35)
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Уральского финансово-юридический института (УрФЮИ) на решение Свердловского арбитража о введении процедуры наблюдения в вузе. Об этом говорится в материалах суда.
«Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении.
Напомним, что Свердловский арбитражный суд признал банкротом УрФЮИ 10 апреля 2019 года.
«Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении.
Напомним, что Свердловский арбитражный суд признал банкротом УрФЮИ 10 апреля 2019 года.
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