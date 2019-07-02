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Команда ЕВРАЗ ЗСМК получила 11 золотых медалей на корпоративном чемпионате по методике WorldSkills

2 июль 2019 (12:54)

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Абсолютным победителем чемпионата профессионального мастерства ЕВРАЗа по методике WorldSkills стала команда ЕВРАЗ ЗСМК. Она завоевала золотые медали в десяти компетенциях из двенадцати. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Сибирь».

В чемпионате приняли участие более 300 специалистов и экспертов из шести крупных промышленных предприятий: Западно-Сибирского и Нижнетагильского металлургических комбинатов, Качканарского горно-обогатительного комбината, Распадской угольной компании, ЕВРАЗ Ванадий Тулы, ЕвразТехники.

Соревнования проходили по двенадцати компетенциям: мехатроника, сварочные технологии, электромонтаж, лабораторный химический анализ, обработка листового металла, неразрушающий контроль, мобильная робототехника, инженерный дизайн CAD, мобильная робототехника, инженерное проектирование, реверсивные инжиниринг, охрана труда. Последние три компетенции — новые для чемпионата.

«ЕВРАЗ воспитывает новое поколение рабочих, которые являются не просто профессионалами своего дела. Они работают с современным оборудованием и новейшими технологиями, умеют генерировать идеи и воплощать их в жизнь, стремятся постоянно развивать свои знания. Чемпионаты профессионального мастерства — трамплин их карьерного роста», — подчеркнул управляющий директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Юрьев.

По итогам корпоративных соревнований будет сформирована команда ЕВРАЗа для участия в ежегодном Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который пройдет с 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге.

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