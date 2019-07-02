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Команда ЕВРАЗ ЗСМК получила 11 золотых медалей на корпоративном чемпионате по методике WorldSkills

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Абсолютным победителем чемпионата профессионального мастерства ЕВРАЗа по методике WorldSkills стала команда ЕВРАЗ ЗСМК. Она завоевала золотые медали в десяти компетенциях из двенадцати. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Сибирь».



В чемпионате приняли участие более 300 специалистов и экспертов из шести крупных промышленных предприятий: Западно-Сибирского и Нижнетагильского металлургических комбинатов, Качканарского горно-обогатительного комбината, Распадской угольной компании, ЕВРАЗ Ванадий Тулы, ЕвразТехники.



Соревнования проходили по двенадцати компетенциям: мехатроника, сварочные технологии, электромонтаж, лабораторный химический анализ, обработка листового металла, неразрушающий контроль, мобильная робототехника, инженерный дизайн CAD, мобильная робототехника, инженерное проектирование, реверсивные инжиниринг, охрана труда. Последние три компетенции — новые для чемпионата.



«ЕВРАЗ воспитывает новое поколение рабочих, которые являются не просто профессионалами своего дела. Они работают с современным оборудованием и новейшими технологиями, умеют генерировать идеи и воплощать их в жизнь, стремятся постоянно развивать свои знания. Чемпионаты профессионального мастерства — трамплин их карьерного роста», — подчеркнул управляющий директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Юрьев.



По итогам корпоративных соревнований будет сформирована команда ЕВРАЗа для участия в ежегодном Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который пройдет с 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:54</span><br /><strong>Команда ЕВРАЗ ЗСМК получила 11 золотых медалей на корпоративном чемпионате по методике WorldSkills</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Абсолютным победителем чемпионата профессионального мастерства ЕВРАЗа по методике WorldSkills стала команда ЕВРАЗ ЗСМК. Она завоевала золотые медали в десяти компетенциях из двенадцати. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Сибирь».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088070-komanda-evraz-zsmk-poluchila-11-zolotyh-medaley-na-korporativnom-chempionate-po-metodike-worldskills.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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