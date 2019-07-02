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Счетная палата выявила в РФ более 62 тыс. объектов незавершенного строительства
2 июль 2019 (12:06)
Счетная палата РФ обнаружила в России 62,6 тыс. объектов незавершенного строительства, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Среди них — детские сады, школы, университетские кампусы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры.
«К началу 2019 года в эти объекты незавершенного строительства вложено 4,048 трлн руб. бюджетных средств (с учетом текущего строительства). При этом на государственные стройки, которые приостановлены более чем на полгода или законсервированы (более 4 тыс. объектов) направили 260 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Больше половины средств — 2,9 трлн руб. — приходится на региональные стройки. В ведении субъектов РФ, по данным Счетной палаты, 58 тыс. незаконченных строек.
Среди них — детские сады, школы, университетские кампусы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры.
«К началу 2019 года в эти объекты незавершенного строительства вложено 4,048 трлн руб. бюджетных средств (с учетом текущего строительства). При этом на государственные стройки, которые приостановлены более чем на полгода или законсервированы (более 4 тыс. объектов) направили 260 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Больше половины средств — 2,9 трлн руб. — приходится на региональные стройки. В ведении субъектов РФ, по данным Счетной палаты, 58 тыс. незаконченных строек.
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