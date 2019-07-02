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«Уральские авиалинии» возобновили полеты по маршруту Екатеринбург — Прага — Екатеринбург

2 июль 2019 (12:15)

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила выполнение рейсов по маршруту Екатеринбург — Прага — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«Рейсы U6-701 Екатеринбург — Прага и U6-702 Прага — Екатеринбург 2 июля вылетят с задержкой в связи с ожиданием разрешения на вылет», — говорится в сообщении.

Ранее «Уральские авиалинии» сообщили, что со 2 июля временно приостановили выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского в связи с решением авиационных властей Чехии аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в эту страну.

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