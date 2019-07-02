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Полиция Екатеринбурга подозревает сотрудников брокерской компании «ЦАФТ» в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в связи с деятельностью сотрудников ООО «Центр аналитики и финансовых технологий». Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



По данным полиции, сотрудники компании привлекали средства клиентов, обещая вложить деньги в торги на рынке Forex. Некоторых граждан привлекали в компанию под предлогом трудоустройства, но в последующем работники «ЦАФТ» также предлагали им инвестировать свои средства в торговую площадку.



«По версии следствия, суть мошеннической схемы заключается в том, что денежные средства граждан якобы вносятся на счета в личных кабинетах, созданных на сайтах Forex Optimum Group и Teletrade-Dj. Затем управление этими счетами начинают осуществлять сотрудники ООО «ЦАФТ» либо иные, связанные с ними лица. В результате управления счетами во всех случаях происходит полная потеря средств, которая объясняется неудачными торговыми операциями на бирже. Однако на самом деле внесенные средства похищаются в полном объеме», — говорится в сообщении.



К настоящему времени в полицию поступило более 20 заявлений от потерпевших. Как выяснилось, клиенты вкладывали в ООО ЦАФТ от 180 тыс. до 1,5 млн руб.



Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой». Полиция продолжает сбор заявлений от потерпевших.

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