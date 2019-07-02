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Правительство РФ отказалось от продления соглашения о заморозке цен на топливо

УрБК, Москва, 02.07.2019. Правительство РФ решило не продлевать соглашение с нефтекомпаниями о заморозке цен на топливо, который истек 30 июня. Цены теперь должны сдерживать налоговые механизмы, основной из которых - демпфер. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака.



Такое заявление он сделал на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева со своими заместителями. По словам Козака, нет необходимости в дальнейшем ручном регулировании розничных цен на топливо. Этот рынок в России в целом стабилен и цены растут значительно медленнее инфляции. Так, за I полугодие 2019 года бензин подорожал на 2,3%, дизельное топливо - на 0,5%. Это ниже параметров, закрепленных в соглашении с нефтекомпаниями (1,7% в январе с учетом повышения НДС и не выше прогнозной инфляции с 1 февраля).



Таким образом, с 1 июля вместо соглашения будут работать налоговые схемы и экономический механизм демпфера. Однако окончательная схема применения демпфера пока не утверждена. Из частых жалоб нефтекомпаний следует, что он не всегда работает корректно. Дмитрий Козак уточнил, что 4 июля правительство РФ должно одобрить корректирующий демпферный механизм законопроект и внести его в Госдуму.



Он предполагает, что если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство выплатит нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. Если же российские цены будут выше экспортных, то нефтяники возвращают государству часть сверхприбыли.



Предусматривается снижение установленных условных значений средней оптовой цены, необходимой для контроля ценовой ситуации на рынке и исчисления соответствующего демпфера, за бензин с 56 тыс. руб. до 51 тыс. руб., за дизель - с 50 тыс. до 46 тыс. руб. Также увеличен уровень компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой отсечения с 60% до 70% для бензина и 70% - дизтоплива. В законопроект была добавлена часть, предусматривающая предоставление обратного акциза на авиакеросин авиакомпаниям в случае, если конъюнктура мирового рынка на это топливо будет приводить к увеличению цен на внутреннем рынке (когда цена за баррель нефти превышает 70 долл США).



«Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что теперь, в отсутствие соглашений, можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

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