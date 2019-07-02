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«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Прагу
2 июль 2019 (10:18)
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» со 2 июля приостановила выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в Чехию авиакомпания «Уральские авиалинии со 2 июля 2019 года приостанавливает выполнение рейсов в/из Праги из Екатеринбурга и Жуковского», — говорится в сообщении.
Также представители «Уральских авиалиний» заявили, что рейс У6-701 Екатеринбург — Прага и У6-751 Жуковский — Прага и обратно от 2 июля пока задерживаются на неопределенный срок.
«Всем пассажирам будут предоставлены необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам», — отметили в пресс-службе.
«В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в Чехию авиакомпания «Уральские авиалинии со 2 июля 2019 года приостанавливает выполнение рейсов в/из Праги из Екатеринбурга и Жуковского», — говорится в сообщении.
Также представители «Уральских авиалиний» заявили, что рейс У6-701 Екатеринбург — Прага и У6-751 Жуковский — Прага и обратно от 2 июля пока задерживаются на неопределенный срок.
«Всем пассажирам будут предоставлены необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам», — отметили в пресс-службе.
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