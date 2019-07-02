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Доля просроченных потребительских кредитов в РФ с начала года выросла до 19,5%

УрБК, Москва, 02.07.2019. В России доля потребительских кредитов с просрочкой от 90 дней за январь-май выросла на 0,2 процентного пункта, до 19,5%, сообщили РИА «Новости» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).



При этом в мае прошлого года доля «плохих» долгов в данном сегменте составляла 19,4%.



Кроме того, значительно увеличилась доля просроченных потребкредитов в общей структуре «плохих» долгов и по сумме просрочки — с начала года показатель вырос на 1,6 процентного пункта, до 72,2%. В мае прошлого года показатель был немного меньше — 71,5%.

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