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На «Иннопроме-2019» обсудят перспективы создания агломерации «Екатеринбург-Челябинск»

2 июль 2019 (09:23)

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. В рамках выставки «Иннопром-2019», который пройдет в Екатеринбурге 8-11 июля, состоится панельная дискуссия на тему «Формирование агломераций как инструмент развития регионов». Об этом сообщает пресс-служба ХП «Уральская скоростная магистраль».

Мероприятие состоится 8 июля с 10.00 до 11.15 на стенде Свердловской области в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Главной темой станет обсуждение перспектив создания агломерации «Екатеринбург-Челябинск».

Спикерами станут вице-президент Центра стратегических разработок Наталья Трунова, заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, начальник Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Иван Колесников, генеральный директор ХП «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов. Модератором выступит вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков.

Отметим, что Екатеринбург и Челябинск являются наиболее близко расположенными друг к другу городами-миллионниками на территории России, при объединении которых формируется третий по величине центр экономического роста после Москвы и Санкт-Петербурга.

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