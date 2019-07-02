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Из бюджета Свердловской области выделили 16 млн рублей на обслуживание ликвидированной шахты «Егоршинская»
2 июль 2019 (09:02)
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. Из бюджета Свердловской области выделено 16 млн руб. на шахтный водоотлив в поселке Буланш в Артемовском районе.
В мае 2019 года из-за несвоевременной откачки вод из ствола ликвидированной шахты «Егоршинская» оказались подтоплены 16 садовых участков, а также фундаменты очистных сооружений. Также вода скопилась на территории местного кладбища, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Данная ситуация возникла вследствие отсутствия в бюджете городского округа достаточного финансирования мероприятий по функционированию шахтного водоотлива», — говорится в сообщении.
После прокурорской проверки в адрес главы региона было направлено представление об устранении указанных нарушений. После этого были выделены средства на обслуживание шахтного водоотлива.
В мае 2019 года из-за несвоевременной откачки вод из ствола ликвидированной шахты «Егоршинская» оказались подтоплены 16 садовых участков, а также фундаменты очистных сооружений. Также вода скопилась на территории местного кладбища, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Данная ситуация возникла вследствие отсутствия в бюджете городского округа достаточного финансирования мероприятий по функционированию шахтного водоотлива», — говорится в сообщении.
После прокурорской проверки в адрес главы региона было направлено представление об устранении указанных нарушений. После этого были выделены средства на обслуживание шахтного водоотлива.
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