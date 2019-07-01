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Прокуратура потребовала от администрации Челябинска благоустроить в частном секторе площадки для ТКО

УрБК, Челябинск, 01.07.2019. Прокуратура Челябинска потребовала от администрации города принять меры по благоустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в частном секторе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Проверка прокуратуры показала, что городу необходимо создание 103 дополнительных площадок (на данный момент в индивидуальном жилищном фонде имеются 283).



«Большая часть мест (площадок) накопления ТКО не соответствует требованиям Правил благоустройства и требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для создания мест (площадок) накопления ТКО в индивидуальном жилищном фонде необходимо проведение благоустройства территории, выравнивание рельефа и устройство подъездных путей. Кроме того, органом местного самоуправления до настоящего времени не решен вопрос по бюджетному финансированию работ по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО, что влечет за собой нарушение законодательства», — говорится в сообщении.



Прокурор города внес представление о принятии мер по устранению выявленных нарушений главе Челябинска.

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