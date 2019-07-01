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Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил о том, что Томинский ГОК будет построен и начнет работу

УрБК, Москва, 01.07.2019. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в интервью местному порталу 74.ru заявил, что Томинский ГОК будет обязательно построен и начнет работу.



«Что касается Томинского ГОКа, вы формулируете вопрос, будто там есть развилка, строить или не строить. Он давно строится. Я не могу точно сказать срок, но там финальная стадия строительства, — сообщил А. Текслер.



По его словам, законных оснований для приостановки строительства нет.



«Я знаю, что были и общественные слушания, и разного рода экспертизы, они вполне законные, то есть с точки зрения строительства там все необходимые разрешительные документы существуют. Но не хватало одного — некоего общественного согласия на то, чтобы этот объект существовал. Поэтому сейчас необходимо провести дополнительные мероприятия, связанные с тем, чтобы эксперты, в том числе международные, еще раз проанализировали ситуацию с точки зрения влияния на воздух, воду, землю — в общем, на все последствия деятельности этого предприятия», — отметил А. Текслер.



Отметим, что жители области, опасаясь ухудшения экологической обстановки, уже несколько лет протестуют против строительства Томинского ГОКа. Его возведение начала «Русская медная компания» (РМК) в Сосновском районе на территории месторождения медно-порфировых руд.

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