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Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил о том, что Томинский ГОК будет построен и начнет работу
1 июль 2019 (17:54)
УрБК, Москва, 01.07.2019. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в интервью местному порталу 74.ru заявил, что Томинский ГОК будет обязательно построен и начнет работу.
«Что касается Томинского ГОКа, вы формулируете вопрос, будто там есть развилка, строить или не строить. Он давно строится. Я не могу точно сказать срок, но там финальная стадия строительства, — сообщил А. Текслер.
По его словам, законных оснований для приостановки строительства нет.
«Я знаю, что были и общественные слушания, и разного рода экспертизы, они вполне законные, то есть с точки зрения строительства там все необходимые разрешительные документы существуют. Но не хватало одного — некоего общественного согласия на то, чтобы этот объект существовал. Поэтому сейчас необходимо провести дополнительные мероприятия, связанные с тем, чтобы эксперты, в том числе международные, еще раз проанализировали ситуацию с точки зрения влияния на воздух, воду, землю — в общем, на все последствия деятельности этого предприятия», — отметил А. Текслер.
Отметим, что жители области, опасаясь ухудшения экологической обстановки, уже несколько лет протестуют против строительства Томинского ГОКа. Его возведение начала «Русская медная компания» (РМК) в Сосновском районе на территории месторождения медно-порфировых руд.
«Что касается Томинского ГОКа, вы формулируете вопрос, будто там есть развилка, строить или не строить. Он давно строится. Я не могу точно сказать срок, но там финальная стадия строительства, — сообщил А. Текслер.
По его словам, законных оснований для приостановки строительства нет.
«Я знаю, что были и общественные слушания, и разного рода экспертизы, они вполне законные, то есть с точки зрения строительства там все необходимые разрешительные документы существуют. Но не хватало одного — некоего общественного согласия на то, чтобы этот объект существовал. Поэтому сейчас необходимо провести дополнительные мероприятия, связанные с тем, чтобы эксперты, в том числе международные, еще раз проанализировали ситуацию с точки зрения влияния на воздух, воду, землю — в общем, на все последствия деятельности этого предприятия», — отметил А. Текслер.
Отметим, что жители области, опасаясь ухудшения экологической обстановки, уже несколько лет протестуют против строительства Томинского ГОКа. Его возведение начала «Русская медная компания» (РМК) в Сосновском районе на территории месторождения медно-порфировых руд.
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