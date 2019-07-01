Радиация под замком

В г. Заречном 28 июня 2019 года прошли общественные слушания, посвященные строительству комплекса переработки жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО).В мероприятии участвовали сотрудники компании «Раопроект», разработавшей проект комплекса, специалисты Белоярской АЭС и концерна «Росэнергоатом», представители политических и общественных организаций, а также члены правительства Свердловской области.Организаторы представили доклады по результатам экспертиз проекта. Особое внимание было уделено вопросу безопасности, в том числе радиационной, как строящегося комплекса, так и действующих объектов электростанции. Не обошли вниманием и вопросы воздействия на окружающую среду и здоровье населения города.«Мы вынесли создание комплекса переработки жидких радиоактивных отходов на общественные обсуждения, чтобы все жители смогли получить ответы на свои вопросы, а их мнение было учтено при проведении государственной экспертизы проекта. Жители не возражают против этого объекта, поскольку каждый здравомыслящий человек понимает, что мы избавляемся от радиоактивных отходов, переводя их в твердую форму, которую Национальный оператор сможет очень надежно изолировать», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.Реакторы АМБ-100 и АМБ-200, на которых работали первый и второй энергоблоки, были остановлены ещё в прошлом веке, а сейчас готовятся к выводу из эксплуатации. Однако отходы, накопленные за годы их работы по-прежнему хранятся на территории БАЭС. Чтобы вывезти эти отходы и передать Национальному оператору для захоронения, нужно сначала преобразовать их из жидкого состояния в твердое. В этом и заключается задача будущего КП ЖРО.Он будет построен на промплощадке 1-го и 2-го энергоблоков Белоярской АЭС. Объект планируется возвести в период с 2020 по 2022 годы, а сдать в эксплуатацию к 2024 году.«Это трехэтажное здание, примерно 50 на 50 м, и технологическая галерея, соединяющая хранилища жидких радиоактивных отходов. Там будут работать порядка 40 человек: персонал станции, персонал цеха по обращению с радиоактивными отходами. Плановый срок, за который будут переработаны все накопленные отходы от 1-го и 2-го блоков, — 6 лет», — рассказал гендиректор «Раопроекта» Александр Собко.Как уточнили представители «Росэнергоатома», технология не предусматривает забор отходов на переработку с других объектов.«Второго «Маяка» у нас в принципе быть не может, потому что заложенная технология не предусматривает забор жидких радиоактивных отходов с какого-то другого места, кроме наших ХЖО (хранилище жидких отходов — прим. ред.), технологически это исключено», — прокомментировала главный инженер филиала по реализации капитальных проектов АО «Концерн «Росэнергоатом» Ирина Житенева.Согласно опросу, который провело экологическое движение «Ока», 72% респондентов поддерживают строительство комплекса.«Такие же комплексы и их работу мы наблюдали на других станциях. Мы свои экспедиции проводим на все атомные станции России и других стран. Эти комплексы показали свою высокую надежность и экологическую безопасность. Я думаю, то, что сейчас будет строиться, станет продолжением той работы, которую проводит «Росатом» в обеспечении высокого уровня экологической радиационной безопасности», — заявил руководитель межрегионального экологического движения «Ока» Алан Хасиев.Как пояснили представители АЭС, такие комплексы по переработке радиоактивных отходов уже существуют на новых энергоблоках, раньше же их строительство даже не предполагалось.Эколог Андрей Ожаровский в своем выступлении подчеркнул, что отходы, существующие в жидкой фазе надо каким-то образом переводить в другие формы. Он отметил, что по обсуждаемому проекту не имеет отрицательного мнения.Заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев уверен, что экологическая безопасность этого объекта будет обеспечена.«Правительство Свердловской области положительно относится к созданию комплекса переработки жидких радиоактивных отходов на промышленной площадке Белоярской АЭС», — сказал он.Глава городского округа Заречный Андрей Захарцев считает, что все проводимые работы пойдут на благо жителей и повысят безопасность самой Белоярской АЭС, сделают экологическую обстановку более благоприятной. Данные дозиметрии, которые собирают специалисты БАЭС, находятся в открытом доступе.«Развитие города тесно связано с развитием атомной станции. Это две составляющие одного организма. Это все взаимосвязано, это все функционирует. Развитие Белоярской АЭС зависит от того, какое принимают решение жители, высказывая свое мнение. Соответственно, то, как развивается город, по какому направлению он идет — на это безусловно оказывает влияние Белоярская АЭС и концерн «Росэнергоатом», — заявил Андрей Захарцев.По его словам, инвестиции, которые приходят в экономику городского округа, во многом определены успешной работой Белоярской АЭС. Налоговые отчисления, поступающие в бюджет, зависят от того, как работает градообразующее предприятие.Ознакомиться с материалами по обсуждаемому проекту, а также оставить свои замечания и предложения можно будет в течение одного месяца.