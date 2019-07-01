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МЧС предупредило южноуральцев о надвигающемся ухудшении погоды

1 июль 2019 (17:47)

УрБК, Челябинск, 01.07.2019. В Челябинской области 2 и 3 июля прогнозируется ухудшение погодных условий, в отдельных районах региона ожидаются очень сильные дожди и местами грозы, сообщает пресс-центр областного ГУ МЧС России.

«В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.

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