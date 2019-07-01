Новости дня
МЧС предупредило южноуральцев о надвигающемся ухудшении погоды
1 июль 2019 (17:47)
УрБК, Челябинск, 01.07.2019. В Челябинской области 2 и 3 июля прогнозируется ухудшение погодных условий, в отдельных районах региона ожидаются очень сильные дожди и местами грозы, сообщает пресс-центр областного ГУ МЧС России.
«В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.
«В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Челябинской области прогнозируются грозы, ливни, град и шквалистый ветер до 25 м/с
- В Челябинской области предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за дождя, гроз и града
- В Челябинской области ожидается мокрый снег, дождь и сильный ветер
- В Челябинской области объявили штормовое предупреждение
- На Южном Урале объявили штормовое предупреждение