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В Свердловской области доля безналичных платежей по банковским картам выросла в I квартале на 3%

1 июль 2019 (17:09)

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. В Свердловской области количество выпущенных банковских карт в I квартале этого года составило 8,5 млн штук, что на 3% больше аналогичного отчетного периода прошлого года. В том числе на 70% увеличилось и составило 1,6 млн единиц количество национальных платежных инструментов — карт платежной системы «МИР». Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Также отмечается, что в первые три месяца этого года сумма операций, совершенных жителями Свердловской области, достигла 553,5 млрд руб. Это больше, чем в аналогичный период 2018 года, на 15%. При этом количество операций выросло на 25% и достигло 311,4 млн. Наибольший рост показали платежи за товары и услуги — 27%.

Уточняется, что доля безналичных платежей жителей Свердловской области в общем количестве операций по картам по итогам отчетного периода составила 80%. По данному показателю область занимает первое место среди других регионов Уральского федерального округа.

Кроме того, выросло и число операций, совершаемых жителями Свердловской области через Интернет. В I квартале было совершено 29 млн таких операций, на сумму почти 43 млрд руб., что больше, чем в аналогичный период прошлого года почти на треть. При этом увеличилось на 170% и составило 4 млн число этих операций, совершенных с помощью карт «МИР».

«Существенный рост безналичных расчетов в регионе поддерживается и развитием платежной инфраструктуры. Количество электронных терминалов, установленных в торгово-сервисной сети Свердловской области, по данным на 1 апреля 2019 года выросло по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года на 9% и достигло почти 90 тыс. устройств. Количество банкоматов в Свердловской области увеличилось на 10% — до 6351 штуки», — подчеркивает пресс-служба.

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