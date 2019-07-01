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Тарифы на ЖКХ в России выросли второй раз в 2019 году

1 июль 2019 (16:54)

УрБК, Москва, 01.07.2019. В России с 1 июля 2019 года тарифы на жилищно-коммунальный услуги выросли на 2,4%.

За 2019 год это второе повышение цен на ЖКХ. Ранее с 1 января в среднем по стране тарифы выросли на 1,7% в связи с повышением ставки НДС с 18 до 20%.

Ранее Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила повышение цен на услуги газоснабжения. Об увеличении своих тарифов объявило екатеринбургское МУП «Водоканал».

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