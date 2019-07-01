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В Свердловской области 2 июля ожидаются сильные дожди

1 июль 2019 (16:34)

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. По сообщению синоптиков, днем 2 июля на крайнем юге Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди.

ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

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