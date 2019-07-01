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«МегаФон» и G-Core Labs объедили возможности сетей доставки контента

УрБК, Москва, 01.07.2019. «МегаФон» объявил о запуске обновленного сервиса «МегаФон CDN» (content delivery network, сеть доставки контента), разработанного в партнерстве с сетью доставки контента международного провайдера G-Core Labs. Об этом сообщают в пресс-службе оператора связи.



Партнерство позволит в разы ускорять работу сайтов и доставку тяжелых медиа-файлов конечным пользователям в России и по всему миру. Благодаря сотрудничеству клиенты «МегаФона» смогут эффективно развивать свою деятельность в сети интернет по всему миру благодаря сервису «МегаФон» CDN, а G-Core Labs расширит инфраструктуру доставки контента в России.



Обновленный сервис «МегаФон» гарантирует доставку контента без буферизации и задержек даже при пиковых нагрузках на сеть: среднее время отклика при использовании услуги CDN составляет не более 20 мс, что позволяет снижать нагрузки на сервер-источник и каналы связи заказчика до 95%. Сервисом предусмотрена выделенная техническая поддержка в формате 24/7/365. Уже сегодня им пользуются ведущие брэнды: ритейлеры «Юлмарт», Банк Открытие, Mail.ru Group, онлайн кинотеатр TVzavr и другие крупные провайдеры контента. Клиенты «МегаФона» могут пользоваться данными услугами с помощью единого сервиса «МегаФон CDN», доступ к которому организован через личный кабинет на сайте компании.



В рамках сотрудничества клиенты «МегаФона» также получают доступ к уникальной облачной медиаплатформе, позволяющей с нуля организовать трансляцию видео в форматах 4К, 3D и 3600 по всему миру.



Управлять трансляцией позволяет личный кабинет, в котором помимо функционала для работы с видеопотоком собраны все необходимые статистические данные, позволяющие более широко оценить качество трансляции.



Клиенты «МегаФона» могут пользоваться данными услугами с помощью единого сервиса «МегаФон CDN», доступ к которому организован через личный кабинет на сайте компании.



«Услуга качественной и быстрой доставки конечному потребителю — интернет-пользователю — сегодня востребована в любой отрасли бизнеса, ведущего деятельность онлайн: компаний международного, национального или регионального масштабов в областях телекоммуникаций, финансов, e-commerce, средств массовой информации, разработки и дистрибьюции компьютерных игр и др. В сотрудничестве с G-Core Labs мы рады представить самый надежнейший способ доставки вашего важнейшего контента вашим потребителям», — отмечает руководитель по инфраструктурным и облачным решениям «МегаФона» Александр Осипов.



«Глобальная сеть G-Core Labs, представленная на всех континентах и вошедшая в книгу рекордов Гиннесса, позволит клиентам «МегаФона» наладить высокоэффективную работу в онлайне на любых мировых рынках, в том числе странах СНГ, Европы, Северной и Южной Америк, Ближнего Востока, Африки, Азии, Австралии и Океании. В свою очередь, благодаря возможностям «МегаФона», лидирующая сеть которого представлена в каждом регионе России, G-Core Labs улучшает свою работу как с точки зрения повышения скорости доставки контента внутри страны, так и оптимизации пиковых нагрузок», — отметил генеральный директор G-Core Labs в России Михаил Шурыгин.

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