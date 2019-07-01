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Акционеры Группы ЧТПЗ утвердили новый состав совета директоров

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. 28 июня состоялось общее годовое собрание акционеров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ). Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



В заседании приняли участие акционеры и их представители, владеющие 97,2715% от общего числа акций. По итогам голосования принято решение направить чистую прибыль за 2018 год и часть чистой прибыли прошлых лет по стандарту РСБУ на выплату дивидендов, общая сумма которых составит 4 млрд 702 млн руб. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию — 15 руб. 38 коп.



«На собрании акционеров утвержден новый состав совета директоров, в который вошли Андрей Комаров, Александр Федоров, Борис Коваленков, Олег Селезнев, Сергей Янковский, Дина Микрюкова, а также независимый директор Вадим Махов. В настоящее время Вадим Махов является профессором бизнес практики московской школы управления «Сколково», ранее занимал должности советника председателя правления Газпромбанка и президента «Объединенные машиностроительные заводы». С 2017 года он занимает пост председателя комитета совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по стратегическому планированию», — говорится в сообщении.



В состав Ревизионной комиссии переизбраны Анна Бородаенко, Алексей Голованов, Игорь Митин. В качестве независимых аудиторов финансовой отчетности по стандарту РСБУ утверждена ООО Аудиторская фирма «Аудит-Классик», по стандарту МСФО — АО «Делойт и Туш СНГ».



Также акционеры одобрили сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

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