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Онлайн-сервисы обвинили «Яндекс» в недобросовестной конкуренции
1 июль 2019 (15:11)
Представители нескольких онлайн-сервисов обвинили «Яндекс» в нарушении закона о конкуренции, пишет газета «Ведомости».
Претензии к «Яндексу» поступили от сервиса частных объявлений Avito, сервисов поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, а также от специалистов онлайн-кинотеатра Ivi.ru и 2ГИС. К претензиям сервисов присоединились порталы «Туту.ру» и Tvigle.
В компаниях утверждают, что «Яндекс» в первую очередь предоставляет пользователям интернета информацию о своих сервисах, с которыми конкурируют Avito, ЦИАН, Profi.ru, Ivi.ru и 2ГИС.
По мнению заместителя гендиректора по правовым вопросам ivi Михаила Платова, в сложившейся ситуации пользователи Сети не могут ознакомиться с предложениями компаний, которые конкурируют с сервисами «Яндекса».
В «Яндексе» обвинения компаний в недобросовестной конкуренции отвергли, отметив, что сторонние сервисы не должны вмешиваться в работу другой коммерческой структуры.
Претензии к «Яндексу» поступили от сервиса частных объявлений Avito, сервисов поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, а также от специалистов онлайн-кинотеатра Ivi.ru и 2ГИС. К претензиям сервисов присоединились порталы «Туту.ру» и Tvigle.
В компаниях утверждают, что «Яндекс» в первую очередь предоставляет пользователям интернета информацию о своих сервисах, с которыми конкурируют Avito, ЦИАН, Profi.ru, Ivi.ru и 2ГИС.
По мнению заместителя гендиректора по правовым вопросам ivi Михаила Платова, в сложившейся ситуации пользователи Сети не могут ознакомиться с предложениями компаний, которые конкурируют с сервисами «Яндекса».
В «Яндексе» обвинения компаний в недобросовестной конкуренции отвергли, отметив, что сторонние сервисы не должны вмешиваться в работу другой коммерческой структуры.
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