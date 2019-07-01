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Различные варианты кредитов





В ходе последнего цикла повышения процентных ставок с середины 2004 года по начало 2006 года банки изменили структуру депозитов, что способствовало повышению чувствительности отрасли к депозитам. Средний беспроцентный депозит (NIB DDA) составил 15,3% от общего объема депозитов. К концу цикла этот



Хотя это может показаться небольшим изменением, учтите, что большинство депозитных продуктов увеличивают чувствительность процентных ставок по мере увеличения ставок. Депозитные сертификаты, например, начали последний цикл с 62% бета, прежде чем приблизиться к 80%. Ниже приведены взвешенные медианы за этот период.



Как видно, депозитные сертификаты более чем в шесть раз более чувствительны к процентным ставкам, поэтому для среднего банка добавить 5,4% от общего объема депозитов к своим срочным депозитам, что в конечном итоге является существенным увеличением бета для баланса. В течение последнего цикла бета в банках увеличилась примерно на 60% за цикл.



В настоящее время мы наблюдаем увеличение ставок ФРС на 1,0% С начала этого цикла еще в декабре 2015 года. С каждым повышением ставки ставки по депозитам увеличиваются. Еще в конце 2015 года процентное давление на депозиты было очень слабым, поэтому первая ставка выросла на 6%. Однако последнее повышение ставки привело к росту ставок по депозитам на 24%. Если вы проецируете чувствительность вперед на основе последнего цикла скорости, но применяете ее к нашей более низкой, более доброкачественной отправной точке, вы получаете увеличение бета примерно на 55% для отрасли. Банки умело использовали низкие ставки последних десяти лет для реструктуризации своих обязательств, так что они гораздо менее чувствительны к процентным ставкам, чем во время последнего цикла ужесточения. Мы опасаемся, что, столкнувшись с очередным циклом ужесточения, банки взять кредит на развитие бизнеса расслабятся и дадут себе карт-бланш на увеличение срочных депозитов. Это происходит каждый цикл ставок, и в этой статье мы рассмотрим, что произошло во время последнего цикла, и укажем способы, которыми банки могут избежать повышения чувствительности к процентным ставкам.В ходе последнего цикла повышения процентных ставок с середины 2004 года по начало 2006 года банки изменили структуру депозитов, что способствовало повышению чувствительности отрасли к депозитам. Средний беспроцентный депозит (NIB DDA) составил 15,3% от общего объема депозитов. К концу цикла этот кредит под залог имеющейся недвижимости процент снизился до 14,5%. К тому же, срочные депозиты подскочили с 35,8% до 41,2% (график ниже). Это изменение сочетания послужило увеличению чувствительности процентных ставок в среднем банке, что привело к тому, что средний банк потерял стоимость франшизы по мере роста ставок.Хотя это может показаться небольшим изменением, учтите, что большинство депозитных продуктов увеличивают чувствительность процентных ставок по мере увеличения ставок. Депозитные сертификаты, например, начали последний цикл с 62% бета, прежде чем приблизиться к 80%. Ниже приведены взвешенные медианы за этот период.Как видно, депозитные сертификаты более чем в шесть раз более чувствительны к процентным ставкам, поэтому для среднего банка добавить 5,4% от общего объема депозитов к своим срочным депозитам, что в конечном итоге является существенным увеличением бета для баланса. В течение последнего цикла бета в банках увеличилась примерно на 60% за цикл.В настоящее время мы наблюдаем увеличение ставок ФРС на 1,0% С начала этого цикла еще в декабре 2015 года. С каждым повышением ставки ставки по депозитам увеличиваются. Еще в конце 2015 года процентное давление на депозиты было очень слабым, поэтому первая ставка выросла на 6%. Однако последнее повышение ставки привело к росту ставок по депозитам на 24%. Если вы проецируете чувствительность вперед на основе последнего цикла скорости, но применяете ее к нашей более низкой, более доброкачественной отправной точке, вы получаете увеличение бета примерно на 55% для отрасли.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">01 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:09</span><br /><strong>Различные варианты кредитов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Банки умело использовали низкие ставки последних десяти лет для реструктуризации своих обязательств, так что они гораздо менее чувствительны к процентным ставкам, чем во время последнего цикла ужесточения. Мы опасаемся, что, столкнувшись с очередным циклом ужесточения, банки </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088041-razlichnye-varianty-kreditov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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