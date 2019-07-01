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Porsche отзывает в России более 2 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с кондиционером
1 июль 2019 (14:53)
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД» отзывает 2 тыс. 055 автомобилей марки Porsche Panamera (тип 970) из-за возможных проблем с системой управления вентилятором кондиционера, сообщает Росстандарт.
Отзыву подлежат транспортные средства, реализованные с декабря 2010 года по октябрь 2017 года.
«Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность коротких замыканий в системе управления вентилятором кондиционера в результате проникновения в контрольный блок влаги. Подобные короткие замыкания могут привести к возникновению термических инцидентов, в том числе, в транспортных средствах, которые поставлены на стоянку», — говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв.
На автомобилях в блоке управления вентилятора кондиционера будет произведена проверка блока и, при необходимости, его доработка или замена на модифицированный вариант с улучшенным уплотнителем корпуса. Все работы будут бесплатны для владельцев.
Отзыву подлежат транспортные средства, реализованные с декабря 2010 года по октябрь 2017 года.
«Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность коротких замыканий в системе управления вентилятором кондиционера в результате проникновения в контрольный блок влаги. Подобные короткие замыкания могут привести к возникновению термических инцидентов, в том числе, в транспортных средствах, которые поставлены на стоянку», — говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв.
На автомобилях в блоке управления вентилятора кондиционера будет произведена проверка блока и, при необходимости, его доработка или замена на модифицированный вариант с улучшенным уплотнителем корпуса. Все работы будут бесплатны для владельцев.
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