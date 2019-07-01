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Онлайн-сервисы обвинили «Яндекс» в недобросовестной конкуренции

УрБК, Москва, 01.07.2019. Представители нескольких онлайн-сервисов обвинили «Яндекс» в нарушении закона о конкуренции, пишет газета «Ведомости».



Претензии к «Яндексу» поступили от сервиса частных объявлений Avito, сервисов поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, а также от специалистов онлайн-кинотеатра Ivi.ru и 2ГИС. К претензиям сервисов присоединились порталы «Туту.ру» и Tvigle.



В компаниях утверждают, что «Яндекс» в первую очередь предоставляет пользователям интернета информацию о своих сервисах, с которыми конкурируют Avito, ЦИАН, Profi.ru, Ivi.ru и 2ГИС.



По мнению заместителя гендиректора по правовым вопросам ivi Михаила Платова, в сложившейся ситуации пользователи Сети не могут ознакомиться с предложениями компаний, которые конкурируют с сервисами «Яндекса».



В «Яндексе» обвинения компаний в недобросовестной конкуренции отвергли, отметив, что сторонние сервисы не должны вмешиваться в работу другой коммерческой структуры.

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