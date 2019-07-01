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НАПКА: В России средний доход ипотечного заемщика составляет порядка 40 тыс. рублей
1 июль 2019 (13:38)
УрБК, Москва, 01.07.2019. В России средний доход ипотечного заемщика составляет порядка 40 тыс. руб., а ежемесячный платеж в этом сегменте кредитования — 16-17 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
При этом отмечается, что средний размер платежа по ипотечному кредитованию в зависимости от региона меняется. Например, в крупных городах он может быть в 1,5-2,5 раза больше.
«При «голом расчете» получается, что среднестатистический клиент отдает около 45% своего дохода для выполнения обязательств. Однако есть одно «но»: ипотека — продукт «семейный» и в пересчете на семью с условием, что в ней двое работающих, получается, что на погашение ежемесячных платежей уходит четверть дохода семьи, что безусловно представляется более выполнимой задачей. Учитывая средний срок кредитования, который лишь за последние четыре месяца вырос на 3% и достиг 17,8 лет, предусмотреть все риски на столь длительный период практически не реально, именно по этой причине клиенты выходят на просрочку», — уточняет пресс-служба.
При этом отмечается, что средний размер платежа по ипотечному кредитованию в зависимости от региона меняется. Например, в крупных городах он может быть в 1,5-2,5 раза больше.
«При «голом расчете» получается, что среднестатистический клиент отдает около 45% своего дохода для выполнения обязательств. Однако есть одно «но»: ипотека — продукт «семейный» и в пересчете на семью с условием, что в ней двое работающих, получается, что на погашение ежемесячных платежей уходит четверть дохода семьи, что безусловно представляется более выполнимой задачей. Учитывая средний срок кредитования, который лишь за последние четыре месяца вырос на 3% и достиг 17,8 лет, предусмотреть все риски на столь длительный период практически не реально, именно по этой причине клиенты выходят на просрочку», — уточняет пресс-служба.
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