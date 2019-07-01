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В Карпинске приставы арестовали два тягача у предпринимателя за долги на сумму 1 млн рублей
1 июль 2019 (13:19)
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. В Карпинске судебные приставы арестовали два седельных тягача, принадлежащие местному предпринимателю, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
Общая сумма долга бизнесмена составляла более 1 млн руб. Так, грузовой автомобиль «МАЗ» была арестован в рамках дела о взыскании задолженности в размере 290 тыс. руб. в пользу физлица.
«Имущество было оценено в 285 000 рублей. Было передано на реализацию в ТУ Росимущества в Свердловской области. Однако автомобиль не нашел покупателя, и был предложен взыскателю в счет погашения долга. Тягач под контролем судебных приставов передан взыскателю — физическому лицу», — говорится в сообщении.
Еще один седельный тягач — Volvo был арестован по исполнительному листу о взыскании налоговой задолженности в размере 50 тыс. руб., а также неоплате задолженности за услуги ЖКХ — 45 тыс. руб., долг юридическому лицу — 700 тыс. руб.
Всего у предпринимателя в собственности находилось четыре тягача, два полуприцепа, автобус и Mercedes С180.
Общая сумма долга бизнесмена составляла более 1 млн руб. Так, грузовой автомобиль «МАЗ» была арестован в рамках дела о взыскании задолженности в размере 290 тыс. руб. в пользу физлица.
«Имущество было оценено в 285 000 рублей. Было передано на реализацию в ТУ Росимущества в Свердловской области. Однако автомобиль не нашел покупателя, и был предложен взыскателю в счет погашения долга. Тягач под контролем судебных приставов передан взыскателю — физическому лицу», — говорится в сообщении.
Еще один седельный тягач — Volvo был арестован по исполнительному листу о взыскании налоговой задолженности в размере 50 тыс. руб., а также неоплате задолженности за услуги ЖКХ — 45 тыс. руб., долг юридическому лицу — 700 тыс. руб.
Всего у предпринимателя в собственности находилось четыре тягача, два полуприцепа, автобус и Mercedes С180.
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