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В Карпинске приставы арестовали два тягача у предпринимателя за долги на сумму 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. В Карпинске судебные приставы арестовали два седельных тягача, принадлежащие местному предпринимателю, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Общая сумма долга бизнесмена составляла более 1 млн руб. Так, грузовой автомобиль «МАЗ» была арестован в рамках дела о взыскании задолженности в размере 290 тыс. руб. в пользу физлица.



«Имущество было оценено в 285 000 рублей. Было передано на реализацию в ТУ Росимущества в Свердловской области. Однако автомобиль не нашел покупателя, и был предложен взыскателю в счет погашения долга. Тягач под контролем судебных приставов передан взыскателю — физическому лицу», — говорится в сообщении.



Еще один седельный тягач — Volvo был арестован по исполнительному листу о взыскании налоговой задолженности в размере 50 тыс. руб., а также неоплате задолженности за услуги ЖКХ — 45 тыс. руб., долг юридическому лицу — 700 тыс. руб.



Всего у предпринимателя в собственности находилось четыре тягача, два полуприцепа, автобус и Mercedes С180.

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