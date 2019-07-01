Важно

В Екатеринбурге и Челябинске рост тарифов ЖКХ превысил предельные индексы

В 10 городах-миллионниках России реальный рост тарифов ЖКХ с 1 июля 2019 года превысил установленные государством предельные индексы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).



Отметим, что сейчас для регионов устанавливаются предельные индексы роста платы для ЖКХ, но есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы превышать.



Тарифы за жилищно-коммунальные услуги в России ежегодно индексируются с 1 июля. В этом году тарифы индексировались два раза с 1 января и с 1 июля в связи с ростом НДС. Также в 2019 году в качестве отдельной коммунальной услуги выделяется вывоз мусора.



«Оценка всех ЖКУ (коммунальные услуги с учетом обращения с ТКО плюс плата за содержание жилья и капремонт) показывает, что фактический рост платы превысит предел для коммунальных услуг в 10 из 15 городов-миллионников», — отмечает ИПЕМ.



Так, фактический рост тарифов ЖКУ в Красноярске составляет 8,3%, Волгограде — 7,6%, Ростове-на-Дону — 8,8%, Екатеринбурге — 8,6%, Омске — 9%, Воронеже — 8,8%, Самаре — 5,7%, Челябинске — 5,4%, Казани — 5,7%, Новосибирске — 5,2%.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">01 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:06</span><br /><strong>В Екатеринбурге и Челябинске рост тарифов ЖКХ превысил предельные индексы</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">В 10 городах-миллионниках России реальный рост тарифов ЖКХ с 1 июля 2019 года превысил установленные государством предельные индексы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088032-v-ekaterinburge-i-chelyabinske-rost-tarifov-zhkh-prevysil-predelnye-indeksy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: