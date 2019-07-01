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В Екатеринбурге открывается движение автотранспорта по Макаровскому мосту
1 июль 2019 (11:54)
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге по новой части Макаровского моста откроется автомобильное движение — по одной полосе в каждом направлении. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
Кроме того, сегодня машины смогут проехать и через перекресток Челюскинцев — Бориса Ельцина, а улица Гражданская будет открыта 14 июля. Для пешеходов останется пока доступна старая часть моста.
После возобновления движения на новой части моста работы продолжатся: по устройству трамвайного полотна и контактной сети, по пешеходной связи на перекрестках с улицей Гражданской и переулком Красным, а также на подходах к трамвайной остановке с улицы Бориса Ельцина.
«Прошу обратить внимание всех автомобилистов на то, что с 1 июля движение по мосту будет идти вдоль действующей строительной площадки. Это сделано для того, чтобы разгрузить центральные магистрали города от транспортного потока — по расчетам, примерно на 700 единиц в час. Соответственно, на мосту предусмотрены ограничения и по скоростному режиму (20 км/час), и по полосности. В связи с тем, что продолжится строительство коммуникационного тоннеля и трамвайной линии, по проезжей части будет двигаться строительная техника, для которой выделят отдельные полосы безопасности», — подчеркнул председатель комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николай Сметанин.
Окончание первого этапа намечено на конец ноября, второй планируется в следующем году и продлится в зависимости от параметров финансирования, которые будут заложены в городском бюджете.
Кроме того, сегодня машины смогут проехать и через перекресток Челюскинцев — Бориса Ельцина, а улица Гражданская будет открыта 14 июля. Для пешеходов останется пока доступна старая часть моста.
После возобновления движения на новой части моста работы продолжатся: по устройству трамвайного полотна и контактной сети, по пешеходной связи на перекрестках с улицей Гражданской и переулком Красным, а также на подходах к трамвайной остановке с улицы Бориса Ельцина.
«Прошу обратить внимание всех автомобилистов на то, что с 1 июля движение по мосту будет идти вдоль действующей строительной площадки. Это сделано для того, чтобы разгрузить центральные магистрали города от транспортного потока — по расчетам, примерно на 700 единиц в час. Соответственно, на мосту предусмотрены ограничения и по скоростному режиму (20 км/час), и по полосности. В связи с тем, что продолжится строительство коммуникационного тоннеля и трамвайной линии, по проезжей части будет двигаться строительная техника, для которой выделят отдельные полосы безопасности», — подчеркнул председатель комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николай Сметанин.
Окончание первого этапа намечено на конец ноября, второй планируется в следующем году и продлится в зависимости от параметров финансирования, которые будут заложены в городском бюджете.
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