Новости дня
Тарифы на электроэнергию в РФ в среднем выросли на 3,6%
1 июль 2019 (11:32)
УрБК, Москва, 01.07.2019. С 1 июля в России повышается стоимость электроэнергии для населения. Рост предельных максимальных тарифов по стране в среднем составил 3,6%. Такие показатели были установлены ранее приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о предельных тарифах на электроэнергию на 2019 год, пишет РИА «Новости».
Максимальный рост тарифа (за исключением Крыма и Севастополя) составил 3,59% в Кемеровской области и Башкортостане, а также 3,57% в Дагестане. Минимальная индексация предельных тарифов будет в Хакасии и Волгоградской области — 3,3%
Отметим, что ФАС своими приказами устанавливает предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию. Региональные тарифные регуляторы уже устанавливают конкретные значения тарифов, в том числе одноставочных или двуставочных (в зависимости от времени суток), с учетом наличия или отсутствия электроплит и так далее.
Максимальный рост тарифа (за исключением Крыма и Севастополя) составил 3,59% в Кемеровской области и Башкортостане, а также 3,57% в Дагестане. Минимальная индексация предельных тарифов будет в Хакасии и Волгоградской области — 3,3%
Отметим, что ФАС своими приказами устанавливает предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию. Региональные тарифные регуляторы уже устанавливают конкретные значения тарифов, в том числе одноставочных или двуставочных (в зависимости от времени суток), с учетом наличия или отсутствия электроплит и так далее.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В России регионам запретят превышать предельные уровни тарифов на электроэнергию
- Тарифы на газ и электричество в 2014 году вырастут на 6-10%
- Тарифы на электроэнергию в России во второй половине 2013 года вырастут на 12%
- В 2012 году рост регулируемых тарифов на электроэнергию, поставляемую населению, не превысит 3%
- В 2010 году предельный максимальный уровень тарифа на электрическую энергию, поставляемую потребителям Свердловской области, составит 164,39 коп./кВтч