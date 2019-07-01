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Тарифы на электроэнергию в РФ в среднем выросли на 3,6%

УрБК, Москва, 01.07.2019. С 1 июля в России повышается стоимость электроэнергии для населения. Рост предельных максимальных тарифов по стране в среднем составил 3,6%. Такие показатели были установлены ранее приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о предельных тарифах на электроэнергию на 2019 год, пишет РИА «Новости».



Максимальный рост тарифа (за исключением Крыма и Севастополя) составил 3,59% в Кемеровской области и Башкортостане, а также 3,57% в Дагестане. Минимальная индексация предельных тарифов будет в Хакасии и Волгоградской области — 3,3%



Отметим, что ФАС своими приказами устанавливает предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию. Региональные тарифные регуляторы уже устанавливают конкретные значения тарифов, в том числе одноставочных или двуставочных (в зависимости от времени суток), с учетом наличия или отсутствия электроплит и так далее.

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