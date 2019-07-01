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С директора компании «АзияТрансСервис» взыскано более 5,9 млн рублей за уклонение от уплаты таможенных платежей
1 июль 2019 (11:10)
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. По иску Серовской транспортной прокуратуры С директора компании «АзияТрансСервис» взыскано более 5,9 млн руб. за уклонение от уплаты таможенных платежей.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в 2015 году директор, единственный учредитель и участник ООО «АзияТрансСервис», осуществляющего экспорт лесоматериалов за пределы территории Российской Федерации, незаконно переместил стратегически важные ресурсы через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Республики Узбекистан.
Кроме того, в таможенных декларациях на ввозимые лесоматериалы заявил недостоверные сведения, тем самым уклонившись от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации. Ущерб, причиненный незаконной деятельностью, составил более 6 млн руб.
Приговором суда учредитель компании признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьям 226.1 «Контрабанда стратегически важных ресурсов» и 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно со штрафом в размере 300 тыс. руб.
Серовский транспортный прокурор, действующий в интересах Российской Федерации, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с директора организации суммы причиненного ущерба.
Решением Октябрьского районного суда Пермского края требования прокурора удовлетворены, с виновного лица взыскана в доход Российской Федерации сумма ущерба, причиненного преступлением, в размере 5 млн 983 тыс. 937 руб. 14 коп.
Решение суда не вступило в законную силу.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в 2015 году директор, единственный учредитель и участник ООО «АзияТрансСервис», осуществляющего экспорт лесоматериалов за пределы территории Российской Федерации, незаконно переместил стратегически важные ресурсы через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Республики Узбекистан.
Кроме того, в таможенных декларациях на ввозимые лесоматериалы заявил недостоверные сведения, тем самым уклонившись от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации. Ущерб, причиненный незаконной деятельностью, составил более 6 млн руб.
Приговором суда учредитель компании признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьям 226.1 «Контрабанда стратегически важных ресурсов» и 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно со штрафом в размере 300 тыс. руб.
Серовский транспортный прокурор, действующий в интересах Российской Федерации, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с директора организации суммы причиненного ущерба.
Решением Октябрьского районного суда Пермского края требования прокурора удовлетворены, с виновного лица взыскана в доход Российской Федерации сумма ущерба, причиненного преступлением, в размере 5 млн 983 тыс. 937 руб. 14 коп.
Решение суда не вступило в законную силу.
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