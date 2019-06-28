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Евросоюз на полгода продлевает санкции против России

УрБК, Москва, 28.06.2019. Евросоюз официально опубликовал решение о продлении до 31 января 2020 года секторальных санкций против России, сообщает «Прайм».



«Проведя оценку хода осуществления Минских соглашений, Совет считает, что решение следует продлить еще на шесть месяцев, с тем чтобы Совет мог провести дальнейшую оценку их имплементации», — говорится в решении, опубликованном в Официальном журнале.



Продлевающиеся с 2014 года меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.



Санкции в отношении России введены западом в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума.

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