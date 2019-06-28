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В Екатеринбурге сотрудникам компании «Сталмастер» 1,5 года не выплачивали долги по зарплате

28 июнь 2019 (14:07)

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. Екатеринбургское ООО «Сталмастер» в течение почти 1,5 лет не выплачивала задолженность 97 работникам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, еще в ноябре 2017 года Арбитражный суд Свердловской области признал организацию банкротом.

«Согласно данным реестра требований кредиторов, включенных во вторую очередь, сумма задолженности по заработной плате перед 97 работниками составляла свыше 5 млн рублей. В конце декабря 2017 года прокуратуре удалось добиться выплаты заработной платы сотрудникам предприятия в размере 236 тыс. рублей, однако сумма задолженности по-прежнему оставалась более 4,8 млн рублей», — говорится в сообщении.

После реализации недвижимого имущества началась выплата задолженности. С апреля по июнь 2019 года работникам было выплачено более 4,3 млн руб.

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