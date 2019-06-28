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По инициативе Группы ЧТПЗ будет разработан мастер-план по благоустройству Первоуральска

УрБК, Первоуральск, 28.06.2019. Группа ЧТПЗ, правительство Свердловской области и администрация городского округа Первоуральск заключили соглашение о сотрудничестве по разработке и реализации мастер-плана по благоустройству и развитию городской среды. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Документ подписали акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава муниципалитета Игорь Кабец и руководитель «Центра аналитики города» на базе научно-учебной лаборатории «Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Капков.



В рамках государственно-частного партнерства Группа ЧТПЗ, представленная в Первоуральске градообразующим предприятием — Первоуральским новотрубным заводом — выступает заказчиком и инициатором разработки и реализации мастер-плана по благоустройству и развитию городской среды. Инвестиции компании составят более 70 млн руб. Документ предусматривает создание концепции качественной среды для горожан разного возраста и образа жизни, стратегические направления преобразования общественных пространств, а также дорожную карту развития, которая будет способствовать привлечению в город человеческого капитала.



Центр аналитики города на базе научно-учебной лаборатории «Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова проведет Комплексное исследование городской среды и разработает на его основе стратегию пространственного развития. В свою очередь правительство Свердловской области и администрация городского округа смогут использовать мастер-план как основной документ при принятии управленческих решений или рассмотрении вопросов, касающихся повышения уровня жизни и создания комфортного городского пространства. В частности, органы областной власти будут ежегодно рассматривать возможность включения финансирования мастер-плана по благоустройству и развитию городской среды в расходы регионального бюджета.



«Группа ЧТПЗ стала инициатором беспрецедентного для России проекта по разработке стратегии комплексного развития городской среды на территории присутствия компании. Мы считаем закономерным, что Белая металлургия шагнула за пределы предприятия в город, где каждый пятый житель трудоспособного возраста связан с нашим производством. Первоуральск станет первым моногородом, в котором будут реализованы современные подходы к организации общественных пространств, дворовых территорий, озеленению, развитию малого и среднего бизнеса, а также культурных объектов. В рамках государственно-частного партнерства мы создаем яркий и привлекательный город, комфортный для работы и жизни», — комментирует акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.



«Подписанное сегодня соглашение — это первый шаг на пути к комплексному преображению городского пространства, созданию высоких стандартов качества жизни людей. Мы меняем облик наших городов, делаем их красивыми, уютными, комфортными, ухоженными. Мы восполняем потребность жителей в современных общественных пространствах, решаем вопросы экологической безопасности. Уверен, что первоуральцы почувствуют эти позитивные изменения», — отметил губернатор Евгений Куйвашев.



Пилотными объектами благоустройства станут знаковые для горожан территории: центральная площадь, главная улица города — проспект Ильича, Парк новой культуры, набережная Нижнего пруда, Дворец культуры ПНТЗ. В 2019 году за счет средств городского бюджета стартуют работы по освещению, насыщению современным озеленением, внедрению новых колористических решений фасадов, а также будут разработаны форматы реконструкции транспортных, пешеходных и рекреационных зон. Все проекты благоустройства будут представлены вниманию широкой общественности.



В итоге реализации программы у Первоуральска появится собственный облик, а у его жителей — многообразие городских сценариев и возможностей для свободного времяпрепровождения.

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